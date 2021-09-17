"По версии следствия, подозреваемый, не имея прав на предоставление туруслуг, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья людей, организовал экскурсию для группы туристов в Алибекское ущелье к леднику Алибек", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемый задержан.

Как сообщалось, 14 сентября часть ледника Алибек сошла на высоте 2200 метров в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.

Во время происшествия на месте находилась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. В результате происшествия две женщины погибли и одна туристка пострадала.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем инстаграме сообщил, что в настоящее время в зоне обрушения ледника нет местных жителей и туристов, чьим жизням может угрожать опасность. Кроме того, в ближайшее время проход по эко-маршруту Алибекского ущелья будет временно приостановлен, так как обрушение части ледника вызвано его сильным таянием из-за природно-климатических факторов.