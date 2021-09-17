«Магический Байкал» – это четвертая совместная экспедиция Россельхозбанка и АСКДР. Осенью 2020 года состоялось путешествие по Северо-Западу «Русский Север 2.0», весной 2021 года – «Истоки Руси», летом – «Поволжье». Основная миссия экспедиций – показать, что существующая инфраструктура деревень и небольших поселений даёт нужные условия для туризма и постоянного проживания», — сообщает пресс-служба банка.

Как уточняется, в байкальский маршрут среди прочих населенных пунктов включены село Посольское на восточном берегу озера и село Хойто-Гол к западу от него.

«Участники экспедиции проверят наличие в этих населенных пунктах полноценной туристической инфраструктуры: мест для размещения гостей, возможностей по обеспечению их питанием, связью и другими услугами. В случае положительного решения оба села присоединятся к российскому – и мировому – списку самых красивых деревень и городков. Опыт официального признания населенных пунктов самыми красивыми показывает, что в ближайшие годы после получения статуса туристический поток увеличивается в 2-5 раз, что приносит дополнительный доход городку или селу», — говорится в сообщении.

Ассоциация организована для развития сельских населенных пунктов с богатым культурным и природным наследием, а также для создания новых рабочих мест через популяризацию сельского туризма и поддержки традиционных ремесел. За шесть лет существования АСКДР получила 2 тыс. заявок на вступление из регионов РФ, провела экспертизу более 650 претендентов, из которых 23 обрели статус действительных членов, остальные находятся в процессе вступления.