Гости фестиваля смогут первыми пройти по новой экотропе на Вторую сопку хребта Уреньга. Ее проложили в этом году за счет средств грантов Ростуризма и Фонда президентских грантов.

В Саткинком районе гостей пригласят пройти по экотропе "Тайны озера" по берегу Зюраткуля. Она прокрыта деревянным настилом, оборудованы зоны отдыха и информационные аншлаги.

Также в эти дни волонтеры промаркируют тропу на хребет Большая Сука — еще одни вход в национальный парк "Зюраткуль".

В Миассе любителям активного отдыха с ограниченными возможностями представят новый тур — прогулки на парусной яхте по озеру Тургояк.

Для этого местный предприниматель оборудовал причал с учетом возможностей туристов с отклонениями в здоровье. Здесь же гостям презентуют экотропу на Французскую горку.