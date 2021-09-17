"Туристическая инфраструктура на берегу Сосьвы будет построена в Гаринском городском округе по поручению Евгения Куйвашева. Концепция туристической базы представляет собой комплекс из быстровозводимых модульных зданий с панорамным остеклением, теплыми полами и санузлами", — говорится в сообщении.

Так, из девяти комфортабельных домов на 44 человека семь будут рассчитаны на два-четыре человека каждый, два дома будут семейными на шесть человек. Кроме того, отдельно планируется разместить баню, а на берегу, по планам, обустроят набережную и причал, постоят ангар на 20 лодок и парковку.

"Новый туристический объект позволит создать новые рабочие места и будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма", — отмечают в департаменте.

Финансирование проекта будет производиться за счет средств регионального и муниципального бюджетов, а также средств частных инвесторов.

"Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова уже обсудила планы застройки и финансирование проекта с главой Гарей Сергеем Величко и депутатами думы муниципалитета", — говорится в пресс-релизе.

В департаменте информполитики также сообщают, что во вторник глава региона дал старт реконструкции участка дороги, связывающей Гари и Таборы, по которому во время осадков проехать становится невозможным. Новую турбазу планируется разместить в районе данной дороги.

"Это первый проект ремонта дороги в Свердловской области, на реализацию которого удалось привлечь прямое внебюджетное финансирование", — отмечается в пресс-релизе.