Как отмечает министерство, въезд в Эстонию гражданам третьих стран разрешен «с любыми целями при наличии действующей шенгенской визы, если они сделали прививку от коронавируса. Что касается препаратов для вакцинации, то республика допускает въезд граждан РФ с прививкой, сделанной «Спутником V», другие российские препараты МИД Эстонии не упоминает.

«Время до достижения максимального иммунитета для «Спутник V» составляет 21 день после введения второй дозы вакцины. Если приезжающий прививался более года назад, то въезд в страну будет запрещен», — пояснили в МИД Эстонии.

Привитым путешественникам не нужно соблюдать 10-дневный карантин и сдавать какие-либо дополнительные тесты.

Россиянам без прививки придется предъявить при въезде справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки или экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до путешествия. Требования к тестированию не распространяются на детей младше 12 лет. Также прибывающим придется соблюдать карантин.

«Прибыв из страны повышенного риска, турист должен остаться в самоизоляции 10 дней после въезда в страну. На шестой день нужно будет сдать повторный тест. Прекратить самоизоляцию досрочно (раньше 10 дней) можно, если у тестов на ковид при въезде (или по прибытии) и во время изоляции будет отрицательный результат», — пояснили в министерстве.

Там добавили, что шестидневный период карантина отсчитывается со дня, следующего за днем первого тестирования.

Между тем, гражданин, который прибывает в Эстонию с целью туризма на срок менее 24 часов и имеет при себе справку с отрицательным результатом ПЦР- или экспресс-теста, освобожден от карантина.

С 21 июня въезд в Эстонию в туристических целях разрешен прибывающим из любых третьих стран лицам без симптомов заболевания, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

В настоящее время регулярного авиасообщения между РФ и Эстонией нет. Добраться в республику можно через Австрию, Германию или Турцию.