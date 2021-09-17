Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в январе-августе 2020 года обслужил 6,796 млн пассажиров. Таким образом, показатель за восемь месяцев этого года вырос на 70,7%. Однако он пока не вернулся к доковидным показателям (13,195 млн пассажиров в январе-августе 2019 года).

В январе-июле 2021 года пассажиропоток "Пулково" составил 9,5 млн человека. Следовательно, в августе текущего года аэропорт обслужил 2,1 млн пассажиров, что на 37,8% больше результата за тот же месяц прошлого года.

Самыми востребованными внутренними направлениями в этом году стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск. Среди международных направлений — Анталья, Стамбул, Ларнака, Ереван, Ташкент, Франкфурт-на-Майне, Ош, Самарканд, Пафос и Кишинев.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".