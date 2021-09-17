"Перерегистрировали маршрут Санкт-Петербург — Смоленск. По просьбам клиентов расширяем маршрутную сеть и добавляем в неё ещё два города: Псков и Невель", — сказал он.

Автобусы будут ежедневно отправляться с автовокзала Петербурга в 19.00 и приезжать в конечную точку маршрута в Смоленске в 6.15. Обратный автобус будет ежедневно отъезжать в 19.30 и прибывать в Петербург в 6.45.

Ранее автобусы курсировали между Петербургом и Смоленском без остановок.

Открываемый маршрут станет частью общей системы автобусных линий Ecolines, объединяющей более 250 городов в 19 странах.

Ecolines — один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. До введения коронавирусных ограничений он выполнял из Санкт-Петербурга более 20 ежедневных отправлений, связывая северную столицу и 190 городов в 19 странах Балтии, Скандинавии и Европы прямыми и стыковочными рейсами.