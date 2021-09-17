Полеты будут выполняться по вторникам и субботам на самолетах Embraer-190. Вылет из Нижнего Новгорода в 12:40, прибытие в аэропорт Махачкалы в 15:05, вылет в обратном направлении в 16:05, прибытие в Нижний Новгород в 18:30. Длительность полета составит 2 ч. 25 мин.

"Рейс авиакомпании "Икар" станет первым прямым рейсом между Махачкалой и Нижним Новгородом", — сказала Магомедова.

Продажа билетов уже открыта.

Авиакомпания Pegas Fly работает в альянсе с Nordwind. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей. Собственник Pegas Fly — Ванда Букрей.

АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей. В январе-августе 2021 года пассажиропоток аэропорта вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 28,3% по сравнению с "доковидным " 2019 годом — до 1,303 млн человек.