Он отметил, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) подвело итоги федерального конкурса и выбрало 30 регионов с самыми интересными заявками по развитию промышленного туризма. В их число вошла Смоленская область.

"Теперь 10 наших компаний, обладающих известными, причем, не только в масштабах нашего региона, брендами, до конца декабря примут участие в бесплатной обучающей программе АСИ для промышленных предприятий, которые готовы заняться промышленным туризмом. В их числе — "Кристалл" (огранка алмазов), "Полиграфкомбинат" (полиграфия), "ДСК" (колбасный цех), "Ледванс" (производство светотехнического оборудования) в Смоленске, "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" (производство древесных плит) и "Розтех" (производство нижнего белья) в Гагарине, "Катынь" (агроферма) в Смоленском районе, "Торфопром" (производство удобрений и почвы) в Рославле, "Русский лен" (льнокомбинат) и "Роял Кейк" (продукты полезного питания, протеиновые батончики) в Сафонове", — написал губернатор.

Он отметил, что предлагаемая обучающая программа поможет предприятиям разработать экскурсионные маршруты, ориентированные на разные целевые аудитории — для профориентации будущих сотрудников, небольших VIP-групп (потенциальных партнеров или клиентов), а также экскурсионных туристических групп.