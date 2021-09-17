"Эпидситуация в РФ на сегодняшний день остается достаточно стабильной, но вместе с тем напряженной. За предыдущую и эту неделю динамика к снижению сохраняется, это динамика восьми недель, но вместе с тем первая декада сентября сыграла свою роль, и темпы снижения замедлились. (...) На сегодняшний день снижение продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель без снижения и без роста, но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости", — сказала Попова на заседании ЦИК РФ.

По ее словам, этот рост "пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть".

Попова отметила, что в этой ситуации крайне важным в условиях выборов является исполнение санитарных мер, предложенных Роспотребнадзором.

"Это совместные согласованные рекомендации, которые позволяют проводить полностью избирательный процесс, соблюдать все избирательные правила и полностью защищать население и тех, кто работает на избирательном участке, от возникновения каких-либо эпидемиологических осложнений", — сказала Попова.

Она уточнила, что речь идет о ношении масок, наличии санитайзеров, соблюдении дистанции и т.д.

За прошедшее с открытия избирательных участков на Дальнем Востоке время нарушения, связанные с несоблюдением масочного режима, были выявлены на восьми участках.

Выборы различных уровней, в том числе в Госдуму VIII созыва, проходят в России с 17 по 19 сентября.

За последние сутки в РФ официально зарегистрировано 19 тыс. 905 новых случаев заболевания коронавирусом, умер 791 заболевший. В пятницу вновь зафиксирован прирост заболевших — накануне число ежесуточных новых заболевших коронавирусом в России впервые за сентябрь преодолело планку в более 19 тыс. случаев. В четверг было зарегистрировано максимальное с 25 августа количество заболевших — 19 тыс. 594 человека. Всего в России за время пандемии, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 7 млн 234 тыс. 425 случаев коронавирусной инфекции, 196 тыс. 626 умерших и 6 млн 469 тыс. 017 выписанных.