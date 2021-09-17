Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на самолетах Bombardier CRJ-200. Вылет по четвергам из Казани запланирован на 2:00, прилет в Горно-Алтайск — в 9:30, обратный вылет — в 10:30 по местному времени. По воскресеньям вылет из Казани в 1:30, прилет в Горно-Алтайск в 9:00, обратный вылет — в 10:00 по местному времени.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные перевозки пассажиров по России, а также чартерные перевозки. Базовыми аэропортами являются "Бугульма" и "Казань". Флот авиакомпании состоит из самолетов Bombardier CRJ-200.