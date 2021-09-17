"Буквально на днях специалисты, проводившие обследование подвальных помещений, порадовали нас новыми находками. Им удалось раскрыть сохранившиеся световые окна фирмы "Люксфер". Такие окна ставили на рубеже XIX-XX веков, и в Москве их немного", — сказал Емельянов.

Он пояснил, что такие призмы собирали свет, поэтому в подвале было светло, а хозяевам не нужно было тратиться на дополнительные электролампочки.

"После 1917 года ухаживать за световыми окнами в Москве перестали: стекла бились, а сами отверстия со временем забетонировали или заасфальтировали. Сейчас реставраторы их обнаружили", — отметил Емельянов.

Глава департамента подчеркнул, что окна будут отреставрированы и сохранены. "Это касается не только окон, но и всех элементов, обнаруженных при реставрации Филипповской булочной. Ценные элементы декора фасадов и интерьеров будут бережно отреставрированы либо на месте, либо в реставрационных мастерских", — рассказал Емельянов.

Он сообщил, что в настоящее время начаты работы по демонтажу аварийных деталей согласно технологической карте, разработанной реставраторами.

"Все работы ведутся в полном соответствии с согласованной Мосгорнаследием методикой. Все декоративные элементы фасада будут предварительно укреплены и бережно демонтированы с целью их сохранения. Кроме того, аварийные элементы будут укреплены по особой технологии для фиксации их формы и сохранения целостности, а также обработаны камнеукрепителем снаружи, а при необходимости и внутри", — рассказал Емельянов.

Ранее были демонтированы и перевезены в мастерские некоторые элементы декора интерьера: росписи на живописном плафоне, альфрейные росписи, имитирующие обои с виньетками, а также уникальный барельеф "Танец", с большой вероятностью выполненный Петром Кончаловским и Сергеем Коненковым, и кариатиды зала ресторана "Центральный".

Ранее сообщалось, что в доме Филиппова планируется разместить комплекс "Corinthia Hotel&Residences". Здесь появятся отель Corinthia и фирменные апартаменты с обслуживанием. Кроме того, по фронту Тверской улицы предполагается разместить торговые площади.