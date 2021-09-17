Как сообщает МИД Армении, ПЦР-тест и другие справки не нужно предоставлять детям до 6 лет 11 месяцев и 29 дней. Ранее это правило распространялось на детей до года.

Что касается въезда для лиц старше, то приезжающим потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия или сертификат вакцинации. (Армения признает «Спутник V» и другие российские вакцины).

«Туристам с однокомпонентной вакциной (у россиян – «Спутник Лайт») въезд разрешен спустя 28 дней после прививки. Двухкомпонентная вакцинация может быть завершена за 14 дней до въезда в Армению. Путешественник может предъявить сертификат о вакцинации через мобильное приложение или предъявить распечатанный вариант сертификата, экспортированный из приложения, защищенного QR-кодом с необходимыми данными», — пояснили в министерстве.

Там напомнили, что с 8 сентября туристы, въезжающие в Армению с территории России, должны предъявить сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

Прибывающие в Армению без теста или сертификата вакцинации должны оплатить ПЦР-тест в аэропорту или других пограничных пунктах пропуска, и отправиться на карантин до получения результатов анализа. Те, кто отказались проходить лабораторное исследование в обязательном порядке должны соблюдать двухнедельный карантин.