Больше всего допусков досталось авиакомпании "Ижавиа" — из 22 городов в Хургаду и 21 — в Шарм-эль-Шейх. Полеты могут начаться в том числе из Владикавказа, Самары, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Екатеринбурга, Улан-Удэ.

Red Wings получила 6 допусков в Хургаду и 7 — в Шарм-Эль-Шейх (в основном из городов Дальнего Востока), Royal Flight — 11 и 7, соответственно (среди городов отправления — Новокузнецк, Мурманск, Сургут).

"Уральские авиалинии" получили допуск к рейсам на оба египетских курорта из Калуги, Nordwind — из Хабаровска, NordStar — из Владикавказа. Допуск к рейсам Жуковский — Хургада получила AZUR air.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы на курорты Египта, которые были под запретом почти шесть лет после взрыва над Синаем российского самолета. Из Москвы сейчас можно летать до 15 раз в неделю, из регионов — всего один. С 21 сентября частота будет увеличена: из столицы — до 25 раз в неделю, из регионов — до трех.