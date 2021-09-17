"Со стороны правительства области просим рассмотреть возможность инициировать на федеральном уровне отдельную программу по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в части модернизации материально-технической базы загородных лагерей", — сказал губернатор на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

"Это будет логичным продолжением реализации задач, поставленных президентом страны, в сфере обеспечения условий для детского отдыха", — добавил Миронов.

Со своей стороны Кузнецова согласилась, что организация летнего отдыха и оздоровления — это важное условие детской безопасности. Совместно с другими омбудсменами страны она намерена добиваться расширения возможности отдыха и оздоровления детей.

Губернатор сообщил, что этим летом в лагерях региона отдохнули более 43 тысяч детей. Бесплатными путевками обеспечены более 14 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

По словам Миронова, защита прав несовершеннолетних, охрана материнства и детства, развитие детского здравоохранения и образования входят в число приоритетов работы правительства области.

"Сегодня в Ярославской области проживают почти 150 тысяч семей с несовершеннолетними детьми. При этом отмечу, что ежегодно увеличивается число многодетных семей. Сейчас их более 12,5 тысяч. В регионе на поддержку детей и родителей направлены ежемесячные выплаты и пособия, оказывается адресная материальная помощь малоимущим семьям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации", — отметил глава региона.