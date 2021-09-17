С прошлой субботы вокруг острова Пальма, который входит в Канарский архипелаг, произошло около 4,2 тыс. небольших землетрясений. Обычно столь частные землетрясения могут быть предвестником приближающегося извержения, отмечается в сообщении.

Сообщается, что на данный момент нет признаков того, что извержение неизбежно случится, так как в четверг число и магнитуда толчков немного уменьшились.

Сейсмический комитет Испании предупредил, что вскоре может произойти новая волна землетрясений, а потому уровень предупреждения о вулканической опасности останется "желтым". Желтый является вторым уровнем по четырехуровневой шкале опасности вулканов.

В последний раз извержение вулкана на Пальме произошло в 1971 году.