Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, соответствующее соглашение инвестор и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ, единый институт развития) подписали в ходе проведения во Владивостоке VI Восточного экономического форума (ВЭФ).

По расчетам инвестора, срок строительства отеля составит два года. Планируется создание 180 рабочих мест.

"По информации генерального директора ООО "Антерра" (Александра Тертычного — ИФ), в планах на ближайшие 10 лет открытие сети отелей и более 50 оздоровительных центров по всей России — на Сахалине, в особой экономической зоне "Байкальская гавань" в Бурятии, а также в Московской области, Карелии и на Алтае", — говорится в сообщении.

На данный момент первый в России wellness-отель Green Flow ведет деятельность на курорте "Роза Хутор" (Сочи), в начале 2022 года планируется открытие первого оздоровительного центра в Санкт Петербурге.

Ранее сообщалось, что компания "Антерра" в 2021 году планирует приступить к строительству на озере Байкал отеля "четыре звезды" Green Flow Baikal. Инвестиции в проект оцениваются в 871 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Антерра" зарегистрировано в Москве в 2015 году. Уставный капитал — 25,5 млн рублей. Единственным владельцем является Тертычный, которому также принадлежит ООО "Антэкспресс" (Москва) и по 1% в капитале ООО "Грин Флоу Байкал" (Бурятия), ООО "Грин Флоу Лахта Парк" (Санкт-Петербург), ООО "Грин Флоу Парк Коммунарка" (Москва), ООО "Грин Флоу Ноколо-дол" (Калужская область).