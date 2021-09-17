По расчетам инвестора, срок строительства отеля составит два года. Планируется создание 180 рабочих мест.
"По информации генерального директора ООО "Антерра" (Александра Тертычного — ИФ), в планах на ближайшие 10 лет открытие сети отелей и более 50 оздоровительных центров по всей России — на Сахалине, в особой экономической зоне "Байкальская гавань" в Бурятии, а также в Московской области, Карелии и на Алтае", — говорится в сообщении.
На данный момент первый в России wellness-отель Green Flow ведет деятельность на курорте "Роза Хутор" (Сочи), в начале 2022 года планируется открытие первого оздоровительного центра в Санкт Петербурге.
Ранее сообщалось, что компания "Антерра" в 2021 году планирует приступить к строительству на озере Байкал отеля "четыре звезды" Green Flow Baikal. Инвестиции в проект оцениваются в 871 млн рублей.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Антерра" зарегистрировано в Москве в 2015 году. Уставный капитал — 25,5 млн рублей. Единственным владельцем является Тертычный, которому также принадлежит ООО "Антэкспресс" (Москва) и по 1% в капитале ООО "Грин Флоу Байкал" (Бурятия), ООО "Грин Флоу Лахта Парк" (Санкт-Петербург), ООО "Грин Флоу Парк Коммунарка" (Москва), ООО "Грин Флоу Ноколо-дол" (Калужская область).