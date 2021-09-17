Полеты будут выполняться один раз в неделю по четвергам на самолете Airbus A320 вместимостью до 174 пассажиров. Отмечается, что первый рейс вылетел по маршруту с полной загрузкой.

По данным пресс-службы, рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполнялись из "Кольцово" до закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 году и пользовались большой популярностью у уральцев. По итогам 2014 года пассажиропоток на обоих направлениях превысил 336 тыс. человек.

Air Cairo — дочерняя компания египетского нацперевозчика EgyptAir. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Кольцово", из Екатеринбурга авиакомпания ранее полеты не осуществляла.

Ранее разрешение Росавиации на полеты из Екатеринбурга на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — получила S7. Согласно расписанию аэропорта "Кольцово", авиакомпания планирует начать выполнять рейсы с ноября.

РФ с 9 августа в ограниченном объеме возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число разрешенных полетов втрое и добавить к Москве регионы. Рейсы можно выполнять из 41 города.

Международный аэропорт "Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.