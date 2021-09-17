«В рамках мер, принимаемых против COVID-19, лица, прибывающие из России, при въезде в Турцию должны представить документ о вакцинации не менее, чем двумя дозами препарата, одобренного Всемирной организацией здравоохранения (для вакцины Johnson&Johnson одна доза), при этом после последней прививки должно пройти не менее 14 дней. Либо документ о перенесенном за последние 6 месяцев заболевании»,- говорится в сообщении дипмиссии.

Как пояснили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора «Интурист», среди российских вакцин Турция в настоящее время принимает только «Спутник V». Сертификат вакцинации должен быть в распечатанном виде с сайта госуслуг на двух языках (русский и английский) и обязательно с QR-кодом.

Как отметили в посольстве, в случае невозможности предъявления справки или сертификата о вакцинации необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, выполненного в течение 48 часов до путешествия.

«Для туристов, представивших при въезде в Турцию документы о вакцинации или перенесенном заболевании, в настоящее время не имеется препятствий для путешествий внутри страны на самолете, поезде или автобусе с указанными документами»,- подчеркнули в дипмиссии.

Там также сообщили, что туристы, въехавшие в Турцию с отрицательными результатами теста ПЦР или экспресс-теста на антиген, могут предъявлять их для поездок на общественном транспорте, если не прошло 72 часа (для теста ПЦР) и 48 часов (для экспресс-теста на антиген).

«В случае истечения срока действия указанных документов для осуществления поездки на общественном транспорте внутри страны необходимо будет сделать тест повторно»,-заключили в посольстве.

Как сообщалось, 3 сентября Турция изменила правила въезда в страну и перемещения внутри нее для своих и иностранных граждан. После этого некоторые российские туристы столкнулись с тем, что их перестали сажать на рейсы в Турцию с сертификатом о прививке "Спутник Лайт", а на внутренние рейсы — без ПЦР-теста. Позже туроператоры рассказали, что россиян также перестали принимать с сертификатами о прививках "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".