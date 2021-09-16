Она заметила, что открытию прямых рейсов на курорты Египта 9 августа предшествовала "интенсивная работа с Каиром в межведомственном формате, направленная на повышение безопасности в египетских аэропортах, а также решение других важных для нас проблем с целью урегулирования последствий этого трагического происшествия".



"В ходе переговоров с египетской стороной по линии МИД России особое внимание неизменно уделялось теме выплаты материального содействия семьям погибших в теракте россиян. Поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом "Рейс 9268". В результате предпринятых усилий посольству России в Каире удалось выйти на принципиальное понимание с египетскими партнёрами по этому вопросу", — сказала Захарова.



По ее словам, сейчас прорабатываются конкретные детали порядка осуществления добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта.



"Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян. Будем и далее этому всячески содействовать", — подчеркнула представитель МИД.

31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. После этого авиасообщение с Египтом было полностью остановлено.