«Посетители выставки в возрасте 18 лет и старше должны будут предоставить свидетельство о вакцинации любым препаратом от COVID-19, признанным их национальным правительством, либо же подтвердить отсутствие заболевания негативным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа. Непривитые обладатели билетов на выставку, не сделавшие ПЦР-тест в указанный срок, смогут пройти эту процедуру бесплатно непосредственно на месте проведения «Экспо-2020», — сообщили организаторы.

В оргкомитете также подчеркнули, что правила проведения выставки предусматривают обязательную вакцинацию всех сотрудников, международных участников, волонтеров, подрядчиков и поставщиков услуг. На территории выставки будут установлены станции дезинфекции рук, введено обязательное ношение масок внутри и вне помещений, а также будет действовать требование о соблюдении двухметровой социальной дистанции.

В 2020 году генеральная ассамблея Международного бюро выставок приняла решение о переносе сроков проведения всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае на один год с сохранением прежнего официального названия "EXPO 2020 Dubai". Она пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года и станет первой всемирной выставкой, которая состоится в регионе MEASA (Ближний Восток, Африка и Южная Азия). Каждая страна будет представлена на ней своим павильоном и получит возможность провести свой день. Так, День России на "Экспо-2020" состоится 4 декабря. Организаторы ожидают 25 млн посещений. Российские туристы, как ожидаются, станут одними из основных посетителей, так как наша страна сейчас занимает третье место по числу проданных билетов.