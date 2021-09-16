«Мы рады объявить о возобновлении обработки всех краткосрочных виз категории «C». Сюда же входят поездки с целью изучения английского языка. Просим вас заранее записываться на посещение визового центра Ирландии при планировании визита», — говорится в сообщении визового оператора VFS Global.

Отмечается, что работу возобновили офисы в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове.

По данным Минздрава Ирландии, для въезда в страну российским туристам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Детям до 12 лет тестирование проходить не нужно. Также прибывающим нужно заполнить специальную форму.

Кроме того, гражданам РФ придется соблюдать двухнедельный карантин, который можно сократить после получения справки с отрицательным результатом ПЦР-теста спустя пять дней карантина. Для изоляции можно выбрать любую из гостиниц или остановиться у друзей и родственников.

Оперштаб РФ восстановил авиасообщение с Ирландией в конце июня. Рейсы в Дублин выполняет авиакомпания «Аэрофлот».