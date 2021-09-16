"Нет никаких препятствий, чтобы открыть для обзора замок Тапиау уже сейчас. Думаю, он заинтересует как туристов из России, для которых это абсолютная экзотика, так и жителей Калининградской области. Это будет такое нововведение, очень интересное для осенне-зимнего периода", — сказал Ермак журналистам в четверг.

Он отметил, что уже прорабатывается туристический маршрут из Калининграда в Гвардейск, который будет учитывать и другие достопримечательности, которые могут быть задействованы на этом направлении.

Пока турпоток будет небольшим: пройдет отработка маршрута в тестовом режиме, а в 2022 году замок станет заметным центром притяжения туристов. Несколько позже будет разработана концепция будущего музейного комплекса, которую предложит потенциальный инвестор, добавил министр.

Он также подчеркнул, что замок находится в "очень хорошем состоянии". "Гораздо лучше, чем остальные замки Калининградской области. Можно сказать, этот замок — один из наиболее хорошо сохранившихся даже в Европе в целом, если брать именно тот временной период. Поэтому, мне кажется, здесь может получиться очень интересный культурно-туристический объект", — сказал Ермак.

Как сообщалось, 14 сентября региональное управление ФСИН передало замок Тапиау в собственность Калининградской области. Ранее в нем находилась исправительная колония.

Орденский замок Тапиау — один из старейших замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения.

Замок начали возводить в 1290 году. В последующее время он неоднократно перестраивался. В 1457 году замок и одноименный город стали столицей Тевтонского Ордена, орденские архивы и библиотека были перевезены на хранение в Тапиау, где находились до 1722 года. В мае 1697 года замке останавливалось Великое посольство Петра I, правда, без российского государя. В XIX замок был переоборудован в тюрьму, которая функционировала до 1945 года.

В январе 1945 года город Тапиау (ныне Гвардейск) был взят советскими войсками, а уже в апреле в здании замка начал работать следственный изолятор для содержания военных преступников, затем он был перепрофилирован в тюрьму, в в последствии — в колонию.