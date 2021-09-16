"Концепция выставки заключается в том, чтобы как можно в большей полноте освятить всю многозначность, многоплановость этого удивительного человека, национального героя России. Все периоды жизни, его ипостаси как политика, как дипломата, как воина, как патриота — все они представлены различными разделами выставки", — сказала директор музея Любовь Мусиенко в рамках пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

Она отметила, что многие экспонаты выставки ранее никогда не экспонировались и требовали длительной и глубокой реставрации. Некоторые предметы, как, например, воинские доспехи, музею передали на временное хранение.

Одним из главных экспонатов стала мантия на раку Александра Невского, которая ранее не выставлялась и была отреставрирована специально к выставке.

"Мы впервые выставляем такой уникальный предмет, как мантия на раку святого благоверного князя Александра Невского. Она поступила к нам в 1937 году из Эрмитажа. Вы знаете, что рака находится в Эрмитаже, а нам музей передал эту мантию. Наши реставраторы приложили колоссальные усилия, чтобы ее отреставрировать", — сказала, в свою очередь, главный хранитель музея Елена Денисова.

Самым крупным экспонатом выставки стала подлинная полковая палата войска Александра Невского, которая служила церковью в походах.

"Внутренности палатки играли роль алтарной части храма. Эта дареная походная церковь. Она относится к лейб-гвардии Финляндского полка и была подарена ему царевичем Алексеем Николаевичем. Я знаю еще одну подобную палатку, больше подобных вещей нет", — подчеркнул старший научный сотрудник отдела образовательных программ и научно-методической работы музея Владимир Безродин.

Всего экспозиция состоит из 120 предметов, в числе которых редкие иконы XIX века, в том числе походные (они рисовались на куске ткани), и памятные фотографии с юбилея 750-летия Невской битвы (1990 год).

Выставка, созданная при поддержке фонда "История Отечества", продлится до 24 ноября.