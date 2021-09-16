В рамках второго этапа RMK приступил в среду к прореживанию леса на участке границы между деревнями Тсереби и Вымморск. RMK организует вырубку и транспортировку леса, а также фрезерование кустов и пней в приграничной зоне на эстонской стороне, сообщил в четверг портал телерадиовещания ERR.

"Работу облегчает тот факт, что сама временная контрольная линия (так в Эстонии называют границу с Россией — ИФ) проходит через пастбища и пашни, а крупных водоемов, как это было на первом этапе строительства границы, на этот раз не будет. Вырубку и фрезеровочные работы RMK планирует завершить к концу января следующего года", — рассказал глава юго-восточного региона RMK Кристо Кокк.

В настоящее время еще продолжаются работы на первом этапе строительства границы, начатые в прошлом году. Они ведутся на участке протяженностью 23,5 километра от точки соприкосновения границ Эстонии, Латвии и России до пограничного пункта Лухамаа.

Первый этап предполагается завершить в 2023 году. Все строительство границы должно быть завершено к 2026 году.

Длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 километров, из которых 76 километров проходят по реке Нарва и 127 километров — по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей и потому реально построить необходимую пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Сухопутный участок предполагается обеспечить техникой, установить электронную охранную систему, также будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами. Будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.