"25-26 сентября в Подмосковье состоятся бесплатные экскурсии в нескольких муниципалитетах в честь Международного дня туризма. В Серпухове 25-26 сентября пройдут две экскурсии по историческим и красивым местам города", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, кроме того, в рамках обзорной автобусной экскурсии в Серпухове туристы смогут посетить знаковые места городского округа и знаменитые Высоцкий мужской и Владычный женский монастыри.

Также проведение бесплатных экскурсионных программ запланировано в Зарайске — жители и гости городского округа смогут посетить экспозицию музея "Зарайский кремль", смотровую площадку Водонапорной башни.

В ведомстве уточняют, что музей-заповедник "Дмитровский кремль" проведет шесть бесплатных экскурсий по темам "Дмитровский кремль — путешествие в прошлое" и "Дмитров — город воинской славы", они состоятся 25 и 26 сентября в 12:00, 13:00 и 14:00.

"Еще одним муниципалитетом, где пройдет несколько экскурсионных маршрутов в честь Дня туризма, является Орехово-Зуево. 25-26 сентября здесь планируются обзорные экскурсии по Ликино-Дулево с посещением Дулевского фарфорового завода и Степановского краеведческого музея", — отмечают в комитете по туризму.

В пресс-службе сообщают, что для участия в экскурсии необходимо записаться по телефонам, указанных на официальном сайте ведомства.