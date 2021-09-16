Полеты будут выполняться еженедельно по четвергам. Вылет из Ростова-на-Дону в 12:00, прибытие в Белград в 14:20. Вылет в обратном направлении в 15:20, прибытие в "Платов" в 19:40.

В сообщении отмечается, что с июня 2021 года прямые рейсы по маршруту Белград — Ростов-на-Дону — Белград выполняет национальный перевозчик Сербии — авиакомпания Air Serbia с частотой два раза в неделю.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту. Базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут". По итогам I полугодия 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 1,208 млн человек, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, однако на 18,3% меньше, чем в январе-июне 2019 года.