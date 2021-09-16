Соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, внес губернатор Александр Усс.

"Уже завтра все рестораны смогут работать без ограничений по времени. До этого указ ограничивал их деятельность с 23 до 7 часов", — говорится в сообщении.

Работа фуд-кортов также с 17 сентября вернется в привычный режим. Посетители смогут размещаться за столами в общей зоне общепита в торговых центрах. Танцевальные площадки в заведениях общепита работать пока не будут.

Как сообщалось, с 10 сентября указом губернатора в крае возобновили работу аквапарки, аттракционы, расположенные как на открытом воздухе, так и в помещениях, и детские развлекательные центры.

Работают эти объекты с ограничением по заполняемости — не более 1 человека на 4 кв. м, но не более 50% от единовременной пропускной способности объекта.