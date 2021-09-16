«Авиакомпания впервые в истории выполнила рейсы из Казани в Шарм-аль-Шейх и из Москвы в Хургаду. Загрузка самолетов составила 100%. В дальнейшем рейсы из Домодедово в Шарм-эль-Шейх будут выполняться два раза в неделю, в Хургаду – три раза в неделю на самолетах Airbus-А320. Из Казани в Шарм-эль-Шейх авиакомпания будет летать раз в неделю», — сообщили в пресс-службе.

Кроме Москвы и Казани прямые рейсы оператора запланированы еще из двух крупных региональных центров — в Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга с 16 сентября и в Хургаду из Уфы с 17 сентября. «В парке компании Air Cairo 10 самолетов Airbus A320, среди которых четыре A320neo и шесть A320ceo. В течение 2022 и 2023 годов перевозчик заменит A320ceo на новые A320neo, а к 2024 году число самолетов A320neo достигнет 19», — добавили в компании.

Помимо прямых рейсов на курорты туроператор предлагает перевозку с удобной стыковкой в Анталье из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Самары, Уфы, Новосибирска, Омска и Челябинска.

«Рейсы выполняют авиакомпании Royal Flight и Freebird, время непосредственно в полете – на 30 минут больше, чем на прямом рейсе, стыковка в Анталье займет 3-4 часа. Стыковочные рейсы из Челябинска и Омска будут выполняться один раз в неделю, из Санкт-Петербурга – три раза в неделю, из всех остальных — два раза в неделю. Все рейсы из Антальи в Египет будут вылетать утром, благодаря чему туристы смогут попасть в отели к полудню. А при возврате домой в гостинице можно будет остаться также до полудня, так как вылеты с курортов дневные и вечерние», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Там пояснили, что рейсы через Анталью считается транзитными, пассажиры регистрируются и сдают багаж один раз и также однократно проходят паспортный контроль. ПЦР-тест и HES-код для транзитного полета через Анталью не нужен.

«В Египте Coral Travel предлагает порядка 400 отелей, 13 из них — на эксклюзивных условиях. Стоимость недельных туров в Хургаду с вылетом из Москвы начинается от 41 886 рублей на человека за отдых по системе "все включено". В Шарм-эль-Шейх на тех же условиях – от 44 879 рублей на человека», — добавили в компании.