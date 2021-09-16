"Задержали местного жителя 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице. Задержанный рассказал, что он и два его друга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ради забавы столкнули с постамента несколько каменных ваз", — рассказал представитель полиции.

В настоящее время стражи порядка опрашивают друзей задержанного и подсчитывают ущерб. После этого будет принято решение о наказании. Задержанный заявил, что готов возместить урон.

Митридатская лестница, построенная в середине XIX века, — объект культурного наследия федерального значения. Она частично обрушилась в июне 2015 года из-за недоделанного ремонта 70-х годов. Реконструкция началась по поручению президента России в 2019 году, работы обошлись в 700 млн рублей. Символ Керчи вновь открыли для посетителей в мае этого года.