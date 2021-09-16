Соответствующее соглашение подписали в четверг гендиректор Smartavia Сергей Савостин и гендиректор АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) Михаил Василенко, передал корреспондент "Интерфакса".

Продолжит ли Smartavia базировать часть самолетного парка в "Домодедово" или полностью уйдет в "Шереметьево", пока непонятно. "Планируем начало масштабной (полетной — ИФ) программы из "Шереметьево" на март-апрель 2022 года. По количеству воздушных судов и направлениям из "Шереметьево" я готов буду прокомментировать позже, когда будет сформирована коммерческая программа на весну 2022 года", — заявил Савостин журналистам.

"Коммерческая программа будет сформирована исходя из рыночных условий и конкурентной среды. Озвучивать конкретные показатели сегодня я не готов. Исходя из этого будет рассчитано количество (забазированных в "Шереметьево" — ИФ) судов и будет понятно, сохранятся ли рейсы из "Домодедово". Заранее информировать о наших планах нецелесообразно", — добавил глава Smartavia.

Соглашение с "Шереметьево" предварительное и юридически не обязывающее, говорил ранее источник "Интерфакса", знакомый с планами Smartavia. Возможно, таким образом перевозчик пытается добиться от "Домодедово" более выгодных условий обслуживания, пояснял он, но это не исключает того, что часть самолетов авиакомпания может перевести в "Шереметьево".

Smartavia работает в одном альянсе с Red Wings: у компаний кодшеринговое соглашение и общая маршрутная сеть. Red Wings не планирует менять базовый аэропорт в Москве, заявлял ранее "Интерфаксу" представитель авиакомпании, имея в виду "Домодедово".

Помимо "Домодедово", Smartavia базирует часть самолетного парка в петербургском "Пулково" и в аэропорту Архангельска. По словам Савостина, компания рассматривает открытие новых баз и в других регионах РФ.

Smartavia — частная российская авиакомпания, контролируется холдингом Sky Invest бизнесмена Сергея Кузнецова. В 2020 году Smartavia перевезла 1,6 млн пассажиров (-20% г/г), по итогам июля этого года она стала девятой по пассажиропотоку среди российских авиакомпаний.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Домодедово" — S7 и "Уральские авиалинии". Доля S7 в общей прошлогодней выручке аэропорта составила 33% (6,9 млрд руб.), доля "Уральцев" — 10% (2,1 млрд руб.), остальные авиакомпании-партнеры обеспечили менее 10% выручки, следует из отчетности DME Ltd.