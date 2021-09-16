Так, с 20 по 26 сентября тоболяки и гости города в рамках акции смогут побывать не бесплатных экскурсиях в музее изучения и освоения Сибири им.Дунина-Горкавича, во Дворце наместника, музее печати и в Тобольском кремле.

Кроме того, запланированы экскурсии по Тобольскому драмтеатру им.Ершова, а также на предприятия города, в том числе на косторезную фабрику.

"26 сентября пройдет вечерняя автобусная экскурсия по городу с посещением Базарной площади", — говорится в сообщении.

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября.