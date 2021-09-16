"Минкультуры России после консультации с региональными властями приняло решение завершить сотрудничество с директором ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" Александром Барковым, назначение которого состоялось ровно год назад. Среди основных причин — непродуманная кадровая политика и отсутствие стратегии развития учреждения", — сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Ранее в СМИ сообщалось, что за год, прошедший после назначения на должность директора Александра Баркова, из музея по разным причинам были уволены почти 50 человек. Проверкой данной информации занялась региональная прокуратура.

В Минкультуры подчеркнули, что считают неприемлемой ситуацию с увольнением сотрудников музея. "Многие музеи смогли сохранить коллективы, найти новые форматы работы, привлекая посетителей. Поэтому ситуация, когда в "мирное время" руководство одного из уникальных федеральных учреждений увольняет десятки сотрудников, категорически неприемлема", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, как отмечает министерство, "на ряд недочетов в работе нового руководства музея обращал внимание министра культуры РФ Ольги Любимовой губернатор города Севастополя Михаил Развожаев".

Временно исполнять обязанности руководителя учреждения будет Михаил Смородкин. В его зоне ответственности будет находиться, в первую очередь, наведение порядка на Историческом бульваре.

Как напомнили в министерстве, музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является уникальным объектом культуры и имеет огромную военно-историческую ценность, "поэтому дальнейшее развитие музея возможно только на принципах преемственности имеющихся наработок".

"За время своего пребывания в качестве директора Александру Баркову не удалось опереться на полученный им багаж и выстроить конструктивный диалог как внутри учреждения, так и с посетителями. Например, одно из множества нареканий общественности связано именно с отсутствием достойного участия музея и его представителей в мероприятиях, посвященных значимым датам истории России и Севастополя", — добавили в Минкультуры.