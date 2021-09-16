«Вчера весь световой день хозяйка Евы искала ее вместе с нами. Кинологи аэропорта разработали план: оставить личные вещи хозяйки в переноске и любимые лакомства Евы в миске с прикормом. План сработал! Ева вышла к переноске. Сотрудники S7 и аэропорта быстро среагировали, и теперь Ева снова со своей семьей», — отмечает пресс-служба.

В поисковой группе были задействовано порядка 50 человек, в том числе кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта.

10 сентября пассажиры рейса авиакомпании S7 из Москвы в Симферополь сдали в багаж собаку по кличке Ева в специальной переноске, однако по прибытии питомца на борту не оказалось.

Пресс-служба аэропорта, в свою очередь, сообщила, что собака выбежала из переноски до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что животное перегрызло защитный хомут.