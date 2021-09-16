Таким образом, как ожидается, пассажиропоток вырастет на 50% по сравнению с допандемийным периодом, когда этот показатель был на уровне 149 млн в год.

Компания улучшила прогноз на фоне сильного экономического восстановления от последствий пандемии COVID-19.

Кроме того, запланированная поставка 210 самолетов Boeing В737 MAX в течение следующих 5 лет позволит ускорить постпандемийное восстановление и увеличить пассажиропоток по мере того, как "открываются новые возможности в основных и второстепенных аэропортах Европы", подчеркивается в сообщении.

В Ryanair также сообщили, что в течение следующих 5 лет будет создано более 5 тыс. новых рабочих мест для пилотов, бортпроводников и инженеров.

Котировки акций компании в ходе торгов в четверг растут на 3%. С начала текущего года их стоимость сократилась на 2,3%.