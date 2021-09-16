Это предусмотрено указом президента №345, который опубликован на национальном правовом интернет-портале в четверг.

Согласно документу, число стран, граждане которых могут воспользоваться "безвизом", сократилось с 80 до 76.

В список стран, граждане которых могут воспользоваться безвизовым въездом, включили Египет, Иорданию, Иран, Пакистан, ЮАР.

Между тем из него исключены США, Китай, Макао, Гонконг, Бразилия, Гондурас, Албания, Аргентина, Мальтийский орден.

Безвизовый въезд в Белоруссию иностранцев теперь возможен через все областные аэропорты (Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева), а не только через Национальный аэропорт Минск, как ранее.

Такой порядок установлен для иностранцев, временное пребывание которых на территории республики не превышает 30 суток со дня въезда.