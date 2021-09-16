Она разместилась в двух залах второго этажа. Музей представил мир и судьбу писателя как постоянную борьбу с внешними испытаниями и внутренними противоречиями: "Pro et contra". Общая площадь экспозиции — 130 кв. м.

Первый зал посвящен жизни и творчеству Достоевского от рождения до 1864 года. Второй зал охватывает 1864-1881 годы. Здесь преобладает не биографический, а творческий материал. В центре внимания пять романов: "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы" и публицистика "Дневник писателя".

Завершает экспозицию посмертная маска Достоевского и символические слова о пшеничном зерне из Евангелия от Иоанна, взятые писателем в качестве эпиграфа к роману "Братья Карамазовы".

"Интерактивный монитор "Петербург Достоевского" с информацией об адресах Достоевского и его героев, мониторы "Заграничные поездки" и "Дневник писателя", экраны с высказываниями современников Достоевского и деятелей культуры ХХ-ХХI веков и "Образ Достоевского" в фотографиях, живописи, графике, скульптуре" расширят объем представленной информации", — говорится в сообщении.

В разделах "Каторга" и "Братья Карамазовы" размещены две аудиоточки с наушниками. Подготовлен аудиогид на русском и нескольких иностранных языках.