"Следователями Ленинградского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — сказала Марковская в среду журналистам.

По предварительным данным следствия, в 22:24 в аэропорту Пулково совершил аварийную посадку борт, следовавший рейсом Анталия — Санкт-Петербург, в связи с технической неисправностью двигателя.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Санкт-Петербурге.

Между тем, представитель авиакомпании "Россия" сообщил "Интерфаксу", что при заходе на посадку самолёт A319 попал в стаю птиц.

"По данной причине произошел выход в нештатный режим одного из двигателей лайнера. Посадка прошла в 22:26 в аэропорту северной столицы. В соответствии с собственными регламентами "Пулково" объявил тревогу", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A319 с ливреей ФК "Зенит" выполнял рейс из Анталии в Санкт-Петербург. В установленное время посадки он ее не выполнил и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия.

Между тем, по данным сервиса Flightradar24, самолет вместо посадки в установленное время выполнял маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 2200 футов (670 метров) над землей со скоростью 170 узлов (примерно 314 км/ч).