Собрание начнется в четверг 13:00 в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости, в нем примут участие статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, директора музеев России.

Перед началом мероприятия в 11:30 состоится возложение цветов к могиле Петра Великого в Петропавловском соборе.

После учредительного собрания в 16:30 в Центре искусств и музыки Центральной городской публичной библиотеки им.Маяковского состоится торжественное открытие интерактивного выставочного проекта "Каким Европа выдела Петра", подготовленного ГМЗ "Петергоф" в рамках просветительских мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I.

Как сообщает пресс-служба ГМЗ "Петергоф", выставка расскажет о гравированных изображениях императора Петра I в книгах о России, вышедших в свет в Европе в XVIII-XIX веках. На ней представлены и самые первые опыты обращения к образу Петра Великого в европейской книжной графике, и его развитие под влиянием событий начала XVIII — второй половины XIX века. Именно в этот период иностранными художниками был создан образ царя-реформатора и просвещенного в западном понимании монарха, образ "преображенной России", персонифицированный в личности Петра Великого.

"Гравированные портреты Петра, предваряющие сочинение, подчеркивали значительность и заслуги изображаемой персоны, а детали композиции демонстрировали ее просвещенность и добродетели", — говорится в сообщении.

В основе выставки — воспроизведения страниц 14 западноевропейских изданий XVII-XIX веков из коллекции "Россики" — иностранной литературы о России. Пополнение этой коллекции фонда "Редкая книга" — одно из приоритетных в комплектовании петергофского книжного собрания. На выставке представлены издания, сгруппированные по времени их выхода в свет: от прижизненных (Петру — ИФ) сочинений начала XVIII века, до книг, опубликованных во второй половине XIX века.

Материалы из фондов Центральной городской публичной библиотеки им.Маяковского представляют исторические виды городов по маршруту Великого посольства и современные скульптурные портреты русского царя на европейских улицах, позволяющие проследить, каким Европа видит Петра сегодня.

В пятницу в 13:30 в Танцевальном зале Большого петергофского дворца пройдет методическое совещание по созданию национальной сети историко-культурных туристских маршрутов "Путь Петра Великого" на базе "петровских музеев" России.