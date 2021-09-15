«Мы смотрим на ситуацию на оптимистично: гостиницы, рестораны, музеи уже открыты. Возобновлено регулярное авиасообщение между нашими странами. И германская туристическая отрасль готова к приему гостей», — сказала во время пресс-конференции полномочный министр и постоянный заместитель посла Германии в РФ Беате Гжески.

Как отметила глава национального туристического офиса Германии в России (DZT) Алла Беликова, по данным исследования аналитической компании IPK International, россияне хотят путешествовать несмотря на пандемию: 78% россиян намерены поехать за границу в 2021 году, а 19% россиян не оставляют надежды даже поехать в Германию.

Международные маркетинговые кампании «German.Local.Culture», «German.Spa.Tradition.», «Feel Good» призваны вдохновить потенциальных туристов на поездки в Германию.

Кампания «German.Local.Culture.» направлена на туристов, которые проявляют активный интерес к аутентичной немецкой культуре и традициям. Благодаря кампании «German.Spa.Tradition.» потенциальные туристы смогут составить полное представление обо всех сторонах оздоровительного отдыха в Германии с учетом всех действующих на данный момент требований. Для продвижения кампании по устойчивому туризму «Feel Good» были отобраны города, регионы и отдельные объекты размещения, которые особенно привержены принципам устойчивого развития в туризме. В рамках программы туристы смогут попробовать местные экологически чистые продукты и услуги.