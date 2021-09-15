По данным ведомства, всего за полугодие иностранные граждане провели в объектах размещения на 10 или более мест 70,1 млн ночевок, это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по числу ночевок в отелях Германии стала Польша (950,4 тыс.), на втором месте – Австрия (454,7 тыс.), замыкают тройку Нидерланды (411,3 тыс.). За ними следуют США (377,2 тыс.), Румыния (368,5 тыс.). Россия с 91,3 тыс. ночевок входит в первую двадцатку стран, занимая 19 место.

Как сообщили в национальном туристическом офисе Германии в России (DZT), самым популярным видом отдыха для туристов был городской туризм: в 2020 году с целью посетить немецкие города туристы из Европы совершили 5,2 млн поездок. В то же время значительную популярность обрели отдых на природе и рекреационный туризм. Заметно вырос спрос на различные виды активного отдыха, а также интерес к оздоровительному и устойчивому видам туризма.

В настоящее время въезд в Германию российским туристам запрещен. Посетить страну можно только лицам с ВНЖ, гражданам республики, родственникам граждан страны, а также с деловыми целями и на лечение. Прямое регулярное авиасообщение между РФ и ФРГ возобновлено.