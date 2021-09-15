"В связи с имеющимся спросом на перевозки пассажиров в сообщении Минск — Адлер с 19 сентября по 9 октября 2021 года поезд № 302/301 Минск/Гомель — Адлер формирования Белорусской железной дороги будет курсировать через день", — проинформировали в БЖД.

Там отметили, что в настоящее время воспользоваться проездом на указанном поезде могут только граждане Беларуси и России.

"В поездах международных линий, курсирующих в белорусско-российском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки", — подытожили в пресс-службе БЖД.