В экослете участвовали 80 активистов и неравнодушных местных жителей, которые собрали 15 тонн разнородного мусора и две тонны вторсырья.

Как отмечают в пресс-службе, осенние субботники активисты продолжат на реке и озере Вуокса. Кроме уборки мусора, добровольцы планируют избавить туристические стоянки Карельского перешейка от неэкологичных пленочных конструкций.

"Миссия проекта — сделать берега и острова озер Ленинградской области чистыми и сформировать у людей культуру экологичного отдыха", — говорится в сообщении.

Мероприятия проходят в рамках проекта "Чистая Вуокса", который реализуется на средства гранта губернатора области. Участники экодвижения регулярно организуют уборку мусора во время и после туристического сезона. В общей сложности было собрано более 200 тонн мусора. Кроме уборки, волонтеры сажают деревья, уже высажено более 40 тыс. саженцев.