«Среди иностранных и немецких путешественников наблюдается высокий спрос на экотуризм, в том числе на экологичные объекты размещения в Германии. Более 1300 сертифицированных экологичных объектов размещения сохранили качество услуг, и им доверяют туристы. Речь идет как об экокемпингах, так и о гостиницах со звездами», — пояснила она.

Как отметила Беликова, во время пандемии многие гостиницы, у которых был устойчивый запас финансовых возможностей, занялись реконструкцией. Ранее они не реновировались из-за большого числа туристов, а сейчас использовали это время. «Некоторые окончательно обанкротились, особенно те, которые и до пандемии не очень хорошо себя чувствовали», — рассказала она.

Для заселения в гостиницы Германии, по словам Беликовой, от путешественников требуется либо сертификат о вакцинации от коронавируса, либо справка о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест.

Глава DZT также отметила, что вопрос возобновления туристических поездок между Германией и Россией упирается не только в признание «Спутника V». «Это связано и с тем, что в России высокий уровень заражений коронавирусом. Тем более, что осенью в странах наблюдается рост числа заболевших», — заключила Беликова.