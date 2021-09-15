Речь идет о мероприятиях численностью более 500 человек.

Отмечается, что в настоящее время в регионе коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 1,1, что выше нормативного показателя. Темп прироста показателя заболеваемости за последнюю неделю был равен 5,1% и прогнозируется его повышение.

Также в связи с увеличением госпитализации пациентов с COVID-19 власти приняли решение приостановить сокращение коек для таких больных в лечебных учреждениях области.

В настоящее время в больницах региона развернуто 956 коек для коронавирусных больных, 705 из них — заняты. Таким образом, свободный коечный фонд в регионе составляет 26,2%.