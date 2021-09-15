"Военно-исторический фестиваль "Поле Куликово" в 25-й раз откроет празднование годовщины Куликовской битвы. Это самое яркое мероприятие военно-исторического движения в России, посвященное Руси и Золотой Орде XIII-XIV веков", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь музея-заповедника "Куликово Поле" Любовь Котикова.

По ее словам, у деревни Татинки на Дону раскинется лагерь делегаций клубов военно-исторической реконструкции, которые занимаются воссозданием быта, костюма, доспехов и снаряжения воинов средневековой Руси и Золотой Орды.

"В рамках фестиваля проводится турнир по историческому фехтованию, турнир лучников, конкурсы исторической реконструкции доспеха и костюма, бугурты, конный турнир, историческая ярмарка. Гостям будет доступен ряд площадок фестиваля", — отметила Котикова.

"Фестиваль пройдет в обычном формате с учетом требований Роспотребнадзора", — добавила представитель музея.

18 сентября исторический праздник развернется на Красном холме. Участники фестиваля "Поле Куликово" воссоздадут события шестивековой давности.

Куликовская битва — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле к югу от места впадения реки Непрядвы в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве стала шагом к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.