В 2020 году пассажиропоток аэропорта составил 3,084 млн человек, а в 2019-м — 4,643 млн человек. Таким образом, по итогам текущего года показатель может вырасти в 1,6 раза относительно прошлого года, а в сравнении с "доковидным" 2019 годом — на 7,7%.

Отмечается, что в августе аэропорт обслужил 583,7 тыс. человек, что является абсолютным рекордом месячного пассажиропотока. На внутренних направлениях было обслужено более 499 тыс. пассажиров, на международных — 84,68 тыс.

"Увеличение пассажиропотока связано с тем, что на август традиционно приходится пик курортного сезона, а также увеличение количества международных рейсов. Так, например, было открыто сразу несколько рейсов в Минск и Анталью", — поясняет компания.

Наиболее популярными внутренними направлениями в последний месяц лета 2021 года стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Сургут, Тюмень, Сочи, Красноярск, Уфа. На международном направлении лидировали Анталья, Ереван, Стамбул, Ларнака, Ташкент, Баку, Ош, Каир, Белград, Дюссельдорф.

Всего за январь-август 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара составил 3,176 млн человек (рост в 1,6 раза относительно аналогичного периода прошлого года).