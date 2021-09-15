Здесь можно увидеть модели часов, которые носили в конце прошлого века. Эти модели экспортировались практически во все страны мира, говорится в сообщении.

Многие образцы уникальны тем, что при их изготовлении были впервые применены традиционные народные промыслы финифть и скань, а также полудрагоценные и поделочные камни, горячая и холодная эмали, художественное литье, отмечается в пресс-релизе.

Посетители музея узнают много интересного. Например, что в 1966 году на заводе были выпущены самые маленькие механические часы, размер которых составил 6х9 мм при толщине всего в 5 мм.

Гостей ждет рассказ об истории завода и людях, которые создавали самые точные в мире механизмы, а маленькие посетители музея смогут побывать на мастер-классе "Юный часовщик".

Часовой завод "Чайка" был основан в 1975 году. Руками мастеров предприятия собраны башенные часы для города Кемерово и для Патриаршей ризницы знаменитого Свято-Данилова монастыря.