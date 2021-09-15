Nordwind с 20 сентября начнет летать в Шарм-Эль-Шейх, рейсы запланированы с частотой один раз в 10 дней на самолетах A321.

Со 2 октября авиакомпания Red Wings открывает рейсы в Хургаду с частотой один раз в неделю по субботам на самолетах A321.

Аэропорт "Гагарин" построен примерно в 30 км от Саратова и начал работу в августе прошлого года. Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 млн пассажиров в год входит в холдинг "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга).