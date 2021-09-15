"Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев провел рабочую встречу с гендиректором авиакомпании Владимиром Горбуновым. Стороны пришли к мнению, что с учетом сложившейся ситуации генеральный директор покинет пост руководителя", — говорится в сообщении.

Соответствующее заявление Горбунов уже передал министру.

По данным пресс-службы, во время рабочей встречи министр транспорта республики отметил, что продолжительное время авиаперевозчик не может обеспечить стабильное бесперебойное авиасообщение для населения республики.

Кроме того, сейчас проводится служебная проверка по замечаниям надзорных органов.

"На это есть объективные и субъективные причины. Выявленные нарушения исправимы, сейчас мы проводим активную работу по устранению замечаний", — приводятся в сообщении слова Сивцева.

Глава Якутии Айсен Николаев в среду заявил о том, что проблемы у авиакомпании "никак не хотят уменьшаться".

"Причем ладно задержки рейсов, связанные с пожарами. Но когда сейчас неделями не выполняются рейсы в северные наши районы, это вызывает уже не просто удивление, это говорит о том, что у компании есть глубокие проблемы, которые руководство или неправильно анализировало, или по которым неправильно принимало меры", — сказал он журналистам в среду.

По словам Николаева, необходимо усилить работу совета директоров, а правительству республики "пора, если есть необходимость, принимать кадровые решения".

Помимо этого, летом глава Минтранса Якутии отмечал, что регулярность полетов авиакомпании "Якутия" в июне "снизилась до 80,9%", "несколько раз были допущены массовые сбои расписания". Помимо этого, по мнению министра, неоднократные задержки и отмены авиарейсов вызывают общественный резонанс и критику в адрес перевозчика.

Горбунов тогда объяснял проблемы ограниченностью авиапарка. Кроме того, по его словам, отклонение от расписания связано с обновлением взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска.

Как сообщалось, Горбунов был назначен на пост генерального директора авиакомпании "Якутия" в октябре 2018 года. Он сменил работавшую на этой должности с апреля 2014 года Ольгу Федорову, которая уволилась после авиаинцидента в аэропорту Якутска.

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. Парк состоит из 20 самолетов, в том числе Bombardier Q-300, Superjet 100, Boeing-737-700 и Boeing-737-800. Контрольный пакет акций принадлежит Якутии.